В лидерах по заболевшим коронавирусом Волгоград и Городище

15 Июль 2020 2020-07-15T13:15:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Статистика по заболевшим коронавирусом в Волгоградской области вновь преподносит неприятные сюрпризы. Не успели жители региона порадоваться снижению числа заразившихся, как новый скачок. И снова из новых 93 случаев почти две трети приходится на Волгоград. В областном центре за сутки 59 заразившихся, всего же ковидных уже 3195 человек. На втором месте Городищенский район – плюс семь заболевших. В Волжском же после вчерашнего всплеска шесть новых инфицированных, как и в Светлоярском районе. Распределение заболевших коронавирусом по остальным 11 районам Волгоградской области на сегодня, 15 июля 2020, незначительное. Зарегистрирован один завозной случай ковида - из Воронежской области, но в основном заразу волгоградцы находят неподалеку от дома.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 15 июля 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, прирост в три новых случая коронавируса на сегодня в Котельниковском районе, в Дубовке и Урюпинске по два заразившихся. Лидеры по общему числу заболевших ковидом – Камышин, Среднеахтубинский и Николаевский районы прибавили за последние сутки по одному новому случаю. Также один положительный результат теста на коронавирус пришел в Клетский, Новоаннинский и Новониколаевский, Ольховский и Фроловский районы Волгоградской области.

В целом в «передовиках» по ковиду все те же. Помимо Волгограда, более пятисот заболевших в Волжском и Камышине, более трех сотен заразившихся в Урюпинске (207 из них только за счет психинтерната), Михайловке, Николаевском и Городищенском районах. Приближаются к ним также Среднеахтубинский и Палласовский. А вот меньшим количеством заболевших коронавирусом по-прежнему могут похвастаться Руднянский район – всего 10 человек, и Киквидзенский, где подхватили заразу 16 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU