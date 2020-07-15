В Волжском насмерть разбился байкер

15 Июль 2020 2020-07-15T12:00:06+03:00

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За минувшие сутки, 14 июля, в Волгоградской области зафиксировано сразу три ДТП с участием автомобилистов. Один байкер погиб, еще два – в больницах (причем оба пострадавших – 16-летние подростки, у которых и водительских прав нет).

Смертельная авария, в которой погиб 32-летний байкер, произошла в Волжском примерно в 23.20 по местному времени. Молодой человек летел на своем мотоцикле «Кавасаки» по улице Комсомольской. Напротив дома №21 он вдруг потерял контроль и врезался в бордюр. Мотоциклист вылетел с кресла. Травмы, которые он получил, оказались смертельными.

В тот же день с разницей в два часа в ДТП попали два 16-летних мотоциклиста. В Среднеахтубинском районе юного гонщика на мопеде без номеров сбил 61-летний водитель «Форд Фокус». Пенсионер выехал на перекресток, не пропустив мотоциклиста, который мчался по главной.

А в Серафимовичском районе 16-летний ростовчанин на мотоцикле «Лифан» без номеров сам стал виновником аварии. По дороге из хутора Горбатов Боковского района Ростовской области в Горбатовский Серафимовичского района он выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль «Тагаз С100». Юношу увезли с травмами в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU