В Волжском насмерть разбился байкер
За минувшие сутки, 14 июля, в Волгоградской области зафиксировано сразу три ДТП с участием автомобилистов. Один байкер погиб, еще два – в больницах (причем оба пострадавших – 16-летние подростки, у которых и водительских прав нет).
Смертельная авария, в которой погиб 32-летний байкер, произошла в Волжском примерно в 23.20 по местному времени. Молодой человек летел на своем мотоцикле «Кавасаки» по улице Комсомольской. Напротив дома №21 он вдруг потерял контроль и врезался в бордюр. Мотоциклист вылетел с кресла. Травмы, которые он получил, оказались смертельными.
В тот же день с разницей в два часа в ДТП попали два 16-летних мотоциклиста. В Среднеахтубинском районе юного гонщика на мопеде без номеров сбил 61-летний водитель «Форд Фокус». Пенсионер выехал на перекресток, не пропустив мотоциклиста, который мчался по главной.
А в Серафимовичском районе 16-летний ростовчанин на мотоцикле «Лифан» без номеров сам стал виновником аварии. По дороге из хутора Горбатов Боковского района Ростовской области в Горбатовский Серафимовичского района он выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль «Тагаз С100». Юношу увезли с травмами в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU