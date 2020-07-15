Два волгоградца украли у приятелей-грабителей полмиллиона рублей

15 Июль 2020 2020-07-15T11:29:05+03:00

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В Волгограде в колонию отправили двух друзей «робин гудов», которые решили нажиться на знакомых грабителях. «Развели», надо сказать, они преступников на приличную сумму – в 500 тысяч рублей. Но теперь составят компанию приятелям за решеткой.

Эта история началась с драки, которая произошла перед Новым 2020-м годом в центре Волгограда. На молодого мужчину напала целая банда парней. Пока одни били, другие его ограбили. Бандиты забрали у молодого человека дорогие часы. Грабителей нашли и уже отправили за решетку. Но в ходе следствия выяснилось, что сами бандиты тоже стали жертвами мошенников.

- 32-летний волгоградец и его приятель узнали о том, что их знакомые проходят по уголовному делу об избиении и ограблении. И решили предложить им свои услуги – пообещали, что решат вопрос о закрытии дела. За свои услуги потребовали 500 тысяч рублей, якобы предназначенных для взяток правоохранителям. Но на самом деле, никаких действий они предпринимать и не планировали, а деньги потратили на свои нужды, -рассказывают запутанную историю в СУ СК по региону.

Мошенников разоблачили сотрудники регионального УФСБ. И передали их следователям, которые завели на них уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

Сегодня, 15 июля Кировский райсуд вынес аферистам вердикт: каждый получил по полтора года колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU