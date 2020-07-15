В пойме реки Царицы в Волгограде появится арт-студия песочной терапии

15 Июль 2020 2020-07-15T11:11:53+03:00

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Пока волгоградцы сидели на карантине, руководство парка, расположенного в пойме реки Царица, подготовили сразу несколько сюрпризов. Волгоградцев уже поразила удивительная инсталляция «героев» компьютерной игры, а теперь наступила очередь открывать новое детское развлечение. Рядом с музеем построили комнату, где расположилась арт-студия песочной терапии.

- Здесь смогут заниматься детки с 2-х лет. Сейчас в комнате идут последние подготовительные работы: декорируют стены, устанавливают специальное оборудование - интерактивные песочницы и светодиодные платформы для рисования на песке. Кроме того, в комнате будет релакс-зона. Сейчас инвестор еще ведет переговоры со специалистами из учреждений дополнительного дошкольного образования, чтобы составить новые программы по песочной терапии, - приоткрывают завесу тайны организаторы.

Арт-студия эта, к слову, будет работать круглый год. Особенно рекомендуется песочная терапия для деток с повышенной тревожностью, с синдромом дефицита внимания, и тем, кто страдает заиканием и чрезмерной застенчивостью.

- Занятия с использованием песка развивают у детей мелкую моторику рук и развивают креавтивный потенциал и формируют образно-логическое мышление, - добавляют в администрации парка.

moypark.rf В Волгограде появится комната детской песочной терапии

ИСТОЧНИК KP.RU