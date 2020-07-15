Под Волгоградом столкнулись бензовоз и иномарка: водитель погиб, машины сгорели

15 Июль 2020 2020-07-15T10:08:11+03:00

Виновником смертельной аварии стал водитель грузовика, у которого даже прав на вождение такого транспорта нет

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За минувшие сутки, 14 июля, на волгоградских дорогах в ДТП погибли три человека. Одна смертельная авария произошла в Клетском районе. Там бензовоз на полном ходу врезался в иномарку. Удар был такой силы, что обе машины вспыхнули, как спички.

Случилось это примерно в 17.30 на 37-м километре автодороги «Лог - Новогригорьевская - Клетская». 29-летний молодой мужчина ехал за рулем бензовоза, причем на этом «ГАЗ- 52» не было даже номеров, а у водителя не было прав на вождение транспортом подобной категории. И именно он стал виновником жуткого ДТП.

- Водитель бензовоза не пропустил на перекрестке «Хендэ Элентра», которая ехала по главной дороге. Грузовик врезался в иномарку. Машины от удара загорелись. 39-летний водитель легковушки скончался от полученных травм на месте ДТП. Виновник аварии выжил. Обе автомашины уничтожены огнем полностью, - рассказали «КП-Волгоград» подробности случившегося в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU