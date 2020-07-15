На центральном рынке Волгограда открывают павильоны для дачников и садоводов

15 Июль 2020 2020-07-15T09:36:27+03:00

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Вот уже 3,5 года «Центральный рынок» Волгограда в собственности муниципалитета. За это время тут многое изменилось и продолжает меняться. Например, в ближайшем будущем дачники и садоводы смогут торговать в новеньких павильонах, которые уже построили и сейчас завершают последние штрихи по благоустройству территории. Вход – со стороны проспекта Ленина.

Павильоны обустроили со всеми удобствами: уложили 600 квадратных метров брусчатки, места под навесом, везде есть рукомойники, что особенно актуально в период пандемии.

- Оформление торговых рядов сделано в едином стиле с уже функционирующими павильонами на Базарной площади. Сейчас специалисты занимаются монтажом стилизованных под старину светильников. Будут скамейки и деревья в вазонах, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации.

Напомним, раньше со стороны проспекта на улочке ютились десятки стареньких металлических палаток, где волгоградцы торговали свежими овощами, фруктами и даже одеждой. Сейчас это место изменилось до неузнаваемости, а горожанам предлагают комфортный поход на рынок.

ИСТОЧНИК KP.RU