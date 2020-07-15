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Автоматы, пулеметы и гранаты: у волгоградца в гараже нашли арсенал оружия

Владелец оружейного склада был участником поискового отряда
Наталья ГлазуноваНаталья ГлазуноваНатальяГлазунова
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Свой оружейный склад мужчина собирал не один год на раскопках.

Свой оружейный склад мужчина собирал не один год на раскопках.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде полиция провернула целую спецоперацию по задержанию 45-летнего местного жителя. В задержании участвовали сотрудники ГУ МВД вместе со следователями регионального Главка при силовой поддержке спецподразделений Рогсвардии. Дело в том, что волгоградец это непростой – у него в гараже хранился целый арсенал боевого оружия.

Задержание проходило при силовой поддержке бойцов Росгварции.

Задержание проходило при силовой поддержке бойцов Росгварции.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, полицейским стало известно, что мужчина хранит в гараже всевозможное оружие и боеприпасы. Но все равно не предполагали, что увидят в боксе такой арсенал.

Волгоградец был участником поискового отряда, но и сам выезжал на раскопки в места, где проходили бои.

Волгоградец был участником поискового отряда, но и сам выезжал на раскопки в места, где проходили бои.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- В гараже у волгоградца нашли несколько десятков карабинов, винтовки Мосина, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы и ППШ, пистолеты Вальтер и ТТ, и даже гранаты Ф-1 и РГД-5. В общей сложности было изъято около 5 тысяч патронов различного калибра, а также основные части оружия, осветительные ракеты и дымовые шашки, штык-ножи, - перечисляют в региональном Главке.

В гараже у волгоградца был целый оружейный склад.

В гараже у волгоградца был целый оружейный склад.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Экспертиза уже показала, что часть оружия и боеприпасов пригодны к использованию. Остальные «находки» еще проверяют. - Отметим, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности, как раз за незаконные операции с оружием. Он был участником одного из поисковых отрядов, оружие находил во время экспедиций, а иногда и сам выезжал на раскопки в места, где во время Великой Отечественной войны шли бои. А вот где мужчина взял современное оружие и боеприпасы, еще предстоит выяснить в рамках следствия, - говорят в ведомстве.

Среди оружия времен ВОВ были и современные экземпляры.

Среди оружия времен ВОВ были и современные экземпляры.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Следователи ГСУ при ГУ МВД России по Волгоградской области уже завели на мужчину уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Его уже заключили под стражу.

Где мужчина брал современное оружие, еще предстоит установить следователям.

Где мужчина брал современное оружие, еще предстоит установить следователям.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Кстати, полицейские уже установили, что мужчина причастен и к другим преступлениям. Так, в конце мая 2020-го он вместе с неизвестным пока следствию человеком избил 32-летнего соседа и его супругу прямо в подъезде многоэтажки в Тракторозаводском районе Волгограда.

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