В Волгограде построят еще одну школу-тысячник

15 Июль 2020 2020-07-15T08:47:56+03:00

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Вскоре в Волгограде появится еще одна школа на тысячу мест. Построят ее в Дзержинском районе города на улице Шекснинской. Микрорайон там новый, детей много. Городские власти уже выделили участок, определен и подрядчик, который займется разработкой проекта. Новый дом знаний будет похож на «Долину знаний» - первую за четверть века школу-тысячник, которую построили в Советском районе города.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в новой школе для учеников сделают 40 классов, спортзалы, деловой центр и актовый зал на 336 мест. Также предусмотрены современные столовая, библиотека, лингафонные кабинеты, мастерские и лаборатории для занятий. Рядом разместят стадион и спортивный городок. Все это будет доступно для детей-инвалидов.

Кроме того, в Кировском районе сейчас строят школу на 800 учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU