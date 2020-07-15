Тренер «Ротора» взял на второй сбор 17 футболистов

А вот так теперь выглядит брендированный автобус "Ротора", на котором команда отправилась в Кисловодск. Фото СК "Ротор".

Восстановив в Волгограде физическую форму, упущенную за время карантира по коронавирусу, команда «Ротора» отправилась на второй сбор в Кисловодск. Там сине-голубые проведут две недели – с 15 по 27 июля и проведут не только усиленные тренировки, но и три товарищеских матча.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе клуба, тренерский штаб взял с собой в Кисловодск всего 17 игроков. Из вратарей – новички Довбня и Репин, защитники – Пискунов, Байрыев и два новеньких - Кожемякин и Почивалин, из полузащитников – Султонов, Кузнецов, Алейник, Макаров, Кипиани, Серченков, Муромский, Песегов, Николаев и Полубояринов (который еще находится на просмотре). А вот с нападающими у команды не густо – пока в составе один Камиль Муллин. Но говорят, что в Кисловодск на просмотр приедут еще несколько игроков.

- В Кисловодске «Ротор» проведет три матча: 18 июля сине-голубые сыграют с ФК «Легион Динамо» (Махачкала), 22 июля соперником волгоградцев станет ФК «Машук КМВ», а 27-го встречаются со ставропольским «Динамо», - сообщают в волгоградском клубе.