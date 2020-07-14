В ковидные госпитали Волгограда поступило новое оборудование для лечения пациентов

14 Июль 2020 2020-07-14T21:36:00+03:00

В ближайшее время в больницы привезут еще пять аппаратов. Фото: администрация Волгоградской области

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В Волгоградской области очень медленно, но начинают снижаться цифры по заболевшим коронавирусом. Часть больниц решили вернуть в обычный режим работы. Но заболевшие все равно прибывают в медучреждения каждый день. Есть среди них и тяжелые. Именно для них и предназначается новое оборудование, которое поступило в два ковидных госпиталя: в областной госпиталь ветеранов войн и в больницу №5. Туда привезли и уже начали использовать пять аппаратов для кислородно-гелиевого лечения.

Это разработка российских медиков. Она позволяет снять синдром «кислородного голодания», которым страдают заболевшие в повреждениями легких. Пациентам становится легче дышать. Уровень кислорода в крови повышается.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, в ближайшее время в ковидные больницы поступит еще пять таких аппаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU