2020-07-14T21:36:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В ковидные госпитали Волгограда поступило новое оборудование для лечения пациентов

Кислородно-гелиевые ингаляции помогут облегчить состояние
Екатерина МАЛИНИНА
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В ближайшее время в больницы привезут еще пять аппаратов. Фото: администрация Волгоградской областиВ ближайшее время в больницы привезут еще пять аппаратов. Фото: администрация Волгоградской области
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В Волгоградской области очень медленно, но начинают снижаться цифры по заболевшим коронавирусом. Часть больниц решили вернуть в обычный режим работы. Но заболевшие все равно прибывают в медучреждения каждый день. Есть среди них и тяжелые. Именно для них и предназначается новое оборудование, которое поступило в два ковидных госпиталя: в областной госпиталь ветеранов войн и в больницу №5. Туда привезли и уже начали использовать пять аппаратов для кислородно-гелиевого лечения.

Это разработка российских медиков. Она позволяет снять синдром «кислородного голодания», которым страдают заболевшие в повреждениями легких. Пациентам становится легче дышать. Уровень кислорода в крови повышается.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, в ближайшее время в ковидные больницы поступит еще пять таких аппаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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