2020-07-14T17:16:56+03:00
Общество

«Россети Юг» снизила объемы хищений электроэнергии на 38%

За 5 месяцев 2020 года специалисты компании выявили нарушения на 29,8 миллиона кВт/ч
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За 5 месяцев 2020 года «Россети Юг» на 38% снизила безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. В этом году специалисты компании выявили нарушения на 29,8 миллиона кВт/ч. Уровень потерь снизился на 84,4 миллиона кВт/ч или на 0,8%.

Энергетики выявили и пресекли 882 нарушения потребления электроэнергии в регионах своей деятельности. Теперь правонарушителям предстоит возместить энергосетевой компании 141,5 миллиона рублей. Наибольший объем несанкционированного потребления пришелся на Калмыкию (60%), где в апреле этого года «черные майнеры» незаконно использовали 13,9 миллиона кВт/ч электроэнергии, а также на Астраханскую область (23%).

За потребление электроэнергии без заключения договора нарушители уже возместили 2,2 миллиона рублей. Еще 111 актов за бездоговорное потребление почти на 20 миллионов рублей рассматриваются в судах.

Снизить объемы хищений помогло внедрение новых технологий учета электроэнергии. Сегодня во всех филиалах компании уже функционируют порядка 170 тысяч приборов учета нового поколения. Еще 88 тысяч интеллектуальных счетчиков планируется установить до конца 2020 года.

В компании предостерегают, что незаконное вмешательство в энергосистему чревато ударом током и выходом из строя бытовой техники. При этом суммы возмещения за ворованную электроэнергию в десятки раз превышают размеры оплаты по показаниям счетчика.

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