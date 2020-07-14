2020-07-14T16:45:32+03:00
Происшествия

На видео попал пожар на магистральном газопроводе под Волгоградом

Спасатели бросили все силы на тушение возгорания
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пожар на газопроводе вспыхнул недалеко от поселка Ленина в Котельниковском районе.Пожар на газопроводе вспыхнул недалеко от поселка Ленина в Котельниковском районе.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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В Котельниковском районе Волгоградской области чрезвычайное происшествие - вспыхнул пожар на магистральном газопроводе. Случилось это сегодня днем, 14 июля. Сейчас на месте ЧП работают спасатели.

Пожар вспыхнул примерно в два часа дня 14 июля. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Пожар вспыхнул примерно в два часа дня 14 июля.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Информация о пожаре поступила к нам на пульт примерно в 13.50. Позвонил диспетчер спасательного отряда. Он сообщил, что возле поселка Ленина происходит открытое горение на загопроводе, - дают "КП-Волгоград" оперативную информацию с места ЧП в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Задействовано два ствола: олин тушит пламя, второй - охлаждает трубопровод. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Задействовано два ствола: олин тушит пламя, второй - охлаждает трубопровод.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Волгоградской области пожар на магистральном газопроводе.Видео - ГУ МЧС по Волгоградской области

Пожар вспыхнул на одном из распределительных пунктов газопровода. На место в экстренном порядке направили спасателей и необходимую технику.

Бульдозер проводит просыпку места возгорания грунтом. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Бульдозер проводит просыпку места возгорания грунтом.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

- На данный момент площадь пожара составляет около 10 квадратных метров. К месту ЧП подано два ствола: один ствол задействован на проливке участка возгорания, второй - работает на охлаждение. Уже на месте бульдозер, который осуществляет просыпку грунта, - сообщают в пожарном ведомстве.

К 17.40 перекрыли доступ газа на компрессорную станцию повышения давления централизованного трубопровода.

- Утечку газа газа перекрыли. Погибших и пострадавших нет. Жизнедеятельность населения не нарушена, - уточняют в ГУ МЧС по региону.

Информация обновляется.

Под Волгоградом вспыхнул пожар на магистральном газопроводе.Видео - ГУ МЧС по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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