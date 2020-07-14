На видео попал пожар на магистральном газопроводе под Волгоградом
В Котельниковском районе Волгоградской области чрезвычайное происшествие - вспыхнул пожар на магистральном газопроводе. Случилось это сегодня днем, 14 июля. Сейчас на месте ЧП работают спасатели.
Пожар вспыхнул примерно в два часа дня 14 июля.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
Информация о пожаре поступила к нам на пульт примерно в 13.50. Позвонил диспетчер спасательного отряда. Он сообщил, что возле поселка Ленина происходит открытое горение на загопроводе, - дают "КП-Волгоград" оперативную информацию с места ЧП в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Задействовано два ствола: олин тушит пламя, второй - охлаждает трубопровод.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
В Волгоградской области пожар на магистральном газопроводе.Видео - ГУ МЧС по Волгоградской области
Пожар вспыхнул на одном из распределительных пунктов газопровода. На место в экстренном порядке направили спасателей и необходимую технику.
Бульдозер проводит просыпку места возгорания грунтом.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
- На данный момент площадь пожара составляет около 10 квадратных метров. К месту ЧП подано два ствола: один ствол задействован на проливке участка возгорания, второй - работает на охлаждение. Уже на месте бульдозер, который осуществляет просыпку грунта, - сообщают в пожарном ведомстве.
К 17.40 перекрыли доступ газа на компрессорную станцию повышения давления централизованного трубопровода.
- Утечку газа газа перекрыли. Погибших и пострадавших нет. Жизнедеятельность населения не нарушена, - уточняют в ГУ МЧС по региону.
Информация обновляется.
Под Волгоградом вспыхнул пожар на магистральном газопроводе.Видео - ГУ МЧС по Волгоградской области
ИСТОЧНИК KP.RU