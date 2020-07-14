2020-07-14T15:36:26+03:00
Общество

Больше дождь не затопит: в центре Волгограда меняют ливневку

На пересечении улиц Чуйкова и Комсомольской строят новую ливнеприемную камеру
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водители, будьте аккуратнее на перекрестке улиц Чуйкова и Комсомольской - здесь строят новую ливневую камеру. Место работ огорожено. Фото администрации Волгограда.Водители, будьте аккуратнее на перекрестке улиц Чуйкова и Комсомольской - здесь строят новую ливневую камеру. Место работ огорожено. Фото администрации Волгограда.
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Каждый ливень превращает дороги Волгограда в бурные реки. Причина известная – «ливневки» не справляются с потоком дождевой воды. Особенно страдают улицы, расположенные вдоль Волги, куда стекает сверху вся вода. В их числе улицы Чуйкова и Советская. Чтобы решить проблему раз и навсегда, решили модернизировать ливневую канализацию.

Для этого на пересечении улиц Чуйкова и Комсомольской специалисты МБУ «Северное» начали строить на магистральном трубопроводе новую ливнеприемную камеру.

- Эта камера позволит перенаправить потоки дождевой воды в коллектор по улице Чуйкова и тем самым разгрузить коллектор по улице Комсомольской, - поясняют «КП-Волгоград» в мэрии.

Трубопровод уже подвели, врезку в коллектор сделали, теперь осталось забетонировать новую камеру и сделать водоприемник.

На время работ на перекрестке движение транспорта ограничивать не будут, лишь огородят водоналивными баками. Поэтому власти обращаются к водителям с просьбой аккуратнее проезжать данный перекресток!

В администрации Волгограда отмечают, что работа по восстановлению ливневых колодцев находится на особом контроле с 2015 года. В 2017-м, когда ремонтировали улицу Чуйкова, здесь уже обновили часть ливневого коллектора. В 2018 году увеличили пропускную способность коллекторов, которые идут вдоль рокадной дороги. В этом году модернизируют еще два участка «ливневки» в Волгограде. Так, уже заменили старый керамический коллектор на новый пластиковый на улице Тарифной в месте примыкания его к проспекту Ленина. Заменили камеру и часть магистрального коллектора диаметром 800 мм на пересечении улиц Крылова и Чуйкова. А еще город закупил новые машины для промывки ливневой канализации - илососные и комбинированные каналопромывочные. Кроме того, в рамках федерального проекта «Чистая Волга» в Волгограде строят 13 новых очистных сооружений на выпусках ливневой канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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