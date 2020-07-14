Волгоградский фермер потратил 4,5 миллиона грантовых денег на свои кредиты

14 Июль 2020 2020-07-14T14:52:53+03:00

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Глава крестьянско-фермерского хозяйства из Иловлинского района Волгоградской области вместо того, чтобы развести животных на своей ферме, «развел» власть имущих на бюджетные деньги. Фермер обманным путем получил 4,5 миллиона рублей в виде гранта на развитие своего КФХ, а потратил их на погашение своих кредитов и личные нужды.

Как рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, летом 2015 года фермер подал в областной комитет сельского хозяйства заявку на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы. По условиям конкурса, для получения гранта надо было предоставить справку, подтверждающую, что у заявителя на счету имеется минимум 3,2 миллиона рублей (в общей сложности на покупку коров фермер должен был потратить 7,5 миллионов рублей). Волгоградец решил схитрить: он взял 3,2 миллиона в кредит у банков, положил на счет и принес необходимую справку. Осенью 2015-го он получил свой заветный грант – 4,5 миллиона рублей. Кроме того, из бюджета ему выделили 300 тысяч рублей на строительство убойного пункта и необходимого оборудования (еще 200 тысяч он обязался добавить на эти цели из своих средств).

Из полученных 4,8 миллионов фермер 3,2 отдал на погашение кредитов, а остальные присвоил. На развитие своего КФХ он не потратил и копейки.

- Чтобы отчитаться в комитете о потраченном гранте, мужчина заключил фиктивный договор купли-продажи с одной из коммерческих организаций, что якобы он купил у нее скотины на 7,5 миллионов рублей, - сообщают следователи.

Но прокуратура в ходе проверки обнаружила поддельные документы, тогда то и вскрылась афера. Следователи на основании прокурорской проверки завели на фермера уголовное дело сразу по двум статьям – «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере».

- Расследование продолжается. Предпринимаются меры к возмещению ущерба, причиненного областному бюджету, - уточняют в следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU