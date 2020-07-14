2020-07-14T14:51:29+03:00
Происшествия

Под Волгоградом иномарка врезалась в «КамАЗ»: водитель погиб

Его пассажир попал в больницу в тяжелом состоянии
Юлия Данильченко
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Водитель иномарки погиб на месте.Водитель иномарки погиб на месте.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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ДТП произошло утром 14 июля в Дубовском районе Волгограда: на 630-ом километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» лоб в лоб столкнулись «Митсубиси» и «КамАЗ». Спровоцировал аварию 60-летний водитель иномарки. Сам он погиб на месте происшествия, а его 44-летний пассажир получил серьезные травмы, его госпитализировали. Сейчас мужчине оказывают необходимую помощь.

Инспекторы ГИДДД установили обстоятельства ДТП. Как оказалось, погибший – житель города Андра ХМАО-Югра. Он ехал со стороны Волгограда в сторону Камышина, но совершил роковую ошибку.

- Водитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовой автомашиной «КамАЗ» с полуприцепом. На месте ДТП работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

Полицейские призывают волгоградцев и жителей других регионов быть внимательными на трассах и обязательно соблюдать режим отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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