Под Волгоградом иномарка врезалась в «КамАЗ»: водитель погиб

14 Июль 2020 2020-07-14T14:51:29+03:00

Его пассажир попал в больницу в тяжелом состоянии

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ДТП произошло утром 14 июля в Дубовском районе Волгограда: на 630-ом километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» лоб в лоб столкнулись «Митсубиси» и «КамАЗ». Спровоцировал аварию 60-летний водитель иномарки. Сам он погиб на месте происшествия, а его 44-летний пассажир получил серьезные травмы, его госпитализировали. Сейчас мужчине оказывают необходимую помощь.

Инспекторы ГИДДД установили обстоятельства ДТП. Как оказалось, погибший – житель города Андра ХМАО-Югра. Он ехал со стороны Волгограда в сторону Камышина, но совершил роковую ошибку.

- Водитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовой автомашиной «КамАЗ» с полуприцепом. На месте ДТП работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

Полицейские призывают волгоградцев и жителей других регионов быть внимательными на трассах и обязательно соблюдать режим отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU