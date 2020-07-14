2020-07-14T17:06:13+03:00
Общество

213 молодых специалистов «Россети Юг» получили компенсацию по ипотечным кредитам

Всего в 2020 году субсидию получат около 260 работников компании
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В первом полугодии 2020 года компания «Россети Юг» компенсировала часть процентов по ипотечным договорам 213 молодым специалистам. Корпоративную поддержку получили сотрудники филиалов в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.

В компании действует долгосрочная программа корпоративной поддержки по улучшению жилищных условий. Ее цель - привлечение на предприятие сотрудников рабочих специальностей, не достигших возраста 35 лет, а также мотивация уже работающих молодых специалистов - электромонтеров, электрослесарей, мастеров, диспетчеров. Инициатором стал генеральный директор Борис Эбзеев. Программа работает с 2017 года и финансируется из нетарифных источников. Всего в этом году субсидию получат около 260 человек. В 2019-м компания поддержала 198 сотрудников.

- Мы ежегодно стараемся увеличить запланированные на компенсацию ипотечных процентов суммы, расширяем список профессий, подлежащих субсидированию. Все это позволяет нам привлечь на предприятие нужных нам специалистов, предоставить им условия для эффективного труда, помогая решить жилищные проблемы, - отметил Борис Эбзеев.

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