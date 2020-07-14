Кто может требовать долги с волгоградцев: список легальных коллекторов пополнился

14 Июль 2020 2020-07-14T13:34:33+03:00

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Все помнят те времена, когда за незначительные задолженности неизвестные угрожали сжечь дом или машину, заклеивали замки или названивали коллегам по работе. В 2016-ом беззаконие узаконили, многим коллекторам попросту запретили работать по бандитским схемам. Сейчас чтобы получить свидетельство, нужно постараться.

Все частные агентства по взысканию долгов должны соответствовать строгим требованиям, только после этого в региональном УФССП могут принять решение о внесении в реестр данные об организации. Так, в Волгоградской области разрешение на работу получило восьмое ООО - «Профинанс Групп».

По данным пресс-службы УФССП по Волгоградской области, сегодня законно работают «Юридический центр «Мегаполис Консалт и Сервис», «Единый Центр Взыскания», «Лидер», «Приволжский центр урегулирования убытков», «Коллекторское агентство «Трек», «Актив+», «Юридическая компания «Бюро кредитных решений».

Кстати, любой должник, которому пришли письма из этих ООО, могут узнать подробную информацию о фирме на официальном сайте ФССП России.

ИСТОЧНИК KP.RU