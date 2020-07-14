Опять вспышка коронавируса в Волжском

14 Июль 2020 2020-07-14T12:31:57+03:00

Еще вчера в Волжском было всего 5 новых заболевших, а сегодня сразу 13. Фото: Мария ЛЕНЦ

Но больше всего заболевших COVID-19 к 14 июля по-прежнему в Волгограде [карта распространения, подробности о новых случаях]

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К 14 июля число новых случаев коронавируса в Волгоградской области снизилось до 85-ти. Это самый низкий показатель по COVID-19 в регионе за последние пару месяцев. Из них 35 заразившихся приходится на Волгоград. Как говорят в оперштабе, сегодня уже бОльшая часть новых пациентов хватают вирус в городе. Отследить носителей стало почти невозможно, вирус мигрирует. Еще вчера, к примеру, в Волжском было всего 5 новых случаев, а сегодня сразу 13.

В области обстановка более стабильная, но коронавирус никуда не ушел. Сегодня новые случаи зарегистрированы в 20-ти районах. Из них 6 – в Камышинском, 4 – в Городищенском, по три – в Палласовском и Урюпинском, по два – в Среднеахтубинском, Дубовском, Октябрьском, Михайловском и Николаевском. В остальных – по одному (Чернышковский, Еланский, Суровикинский, Жирновский, Старополтавский, Ленинский, Серафимовичский, Нехаевский, Светлоярский, Новониколаевский, Ольховский).

К сожалению, в числе новых заболевших оказались и четверо. Одному малышу еще не исполнилось и года. Но основная масса болеющих – волгоградцы в возрасте от 30 до 49 лет (таких за минувшие сутки 30 пациентов). Достаточно много и стариков: среди новых заболевших 17 людей старше 65-ти лет.

- Из 85-ти новых случаев, 32 - выявленные по контактам с заразившимися коронавирусной инфекцией, остальные 53 – те, кто сами обратились за медпомощью, когда почувствовали недомогание, - отмечают в оперштабе.

И напоминают, что все, кто прибывает из-за границы все еще должны соблюдать 14-дневный карантин без права покидать место проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU