От коронавируса умерли 39-летний мужчина из Волжского и 82-летний пенсионер

14 Июль 2020 2020-07-14T11:58:20+03:00

Оба мужчины поздно обратились за медпомощью, их просто не успели спасти. Фото администрации ВО.

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К 14 июля в Волгоградской области от коронавируса скончались уже 50 человек. Еще у двоих умерших мужчин судмедэкспертиза подтвердила: они стали жертвами COVID-19. Одному из них едва исполнилось 39 лет, второму было 82 года. Подробности «КП-Волгоград» рассказали в региональном оперативном штабе.

39-летний мужчина был из Волжского. Как это часто бывает, почувствовав недомогание, сразу в больницу обращаться не стал. Лечился дома самостоятельно. Но, когда стало совсем худо, пришлось вызывать «скорую». Его госпитализировали к больницу №2 уже с двухсторонней пневмонией. Врачи пытались его спасти, но сказались хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Мужчина скончался в реанимации.

Жертвой коронавируса стал и 82-летний дедушка из Котельниковского района. Он подхватил вирус от родственника, но тоже до последнего не хотел ехать в больницу.

- Мужчина длительное время не обращался за медицинской помощью. В больницу №1 его уже сразу привезли в реанимацию. Медики диагностировали у него двухстороннюю пневмонию с тяжелой стадии. Плюс серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, которыми страдал пенсионер, потому его и не спасли, - говорят в региональном оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU