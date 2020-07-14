На волгоградской трассе из-за женщины-водителя в ДТП пострадали трое детей

14 Июль 2020 2020-07-14T10:07:53+03:00

За рулем "семерки", где находились дети, была 43-летняя женщина. Именно она и стала виновницей ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Как можно рисковать за рулем, когда в машине едут трое детей? Но 43-летняя волгоградка рискнула, и очень пожалела. Из-за нее теперь три девочки – 4, 7 и 11 лет – находятся в больнице с травмами различной степени тяжести.

Произошло это ДТП в Среднеахутинском районе Волгоградской области 13 июля. Время было позднее – примерно 23.45. Женщина на своей «семерке» мчалась по дороге «Волжский – Средняя Ахтуба – Ленинск» в сторону Астрахани. На одном из поворотов она либо не заметила «ЛАДУ-211240», которая ехала по главной дороге, либо решила проскочить, но, как бы там ни было, именно она стала виновницей аварии. Ни одна, ни второй водитель – 21-летний парень – не пострадали.

Немногим ранее – в 15.30 – все в том же Среднеахтубинском районе 30-летний водитель «Лады Гранта» спровоцировал тройное ДТП. На дороге «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба» он решился на опасный обгон и вылетел на встречную полосу. Но не рассчитал и протаранил сразу три автомобиля.

- Водитель «Лады Гранта» разбил три машины - «Рено Аркана», «Лада Приора» , «Шкода Фабиа». В результате столкновения сам же и пострадал: виновника ДТП увезли в больницу, - рассказывают в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU