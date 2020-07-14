В Волжском иномарка врезалась в столб и перевернулась: водитель погиб

14 Июль 2020 2020-07-14T09:51:58+03:00

А на юге Волгограда из-за молодого водителя попали в больницу два его друга после ДТП

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За минувшие сутки, 13 июля, в Волжском Волгоградской области произошло три ДТП с пострадавшими, в одной аварии водитель погиб.

Сначала утром 80-летний водитель «Лады Гранта» потерял управление на улице Абрикосовой и слетел с дороги в кювет. К счастью, вам водитель-пенсионер и его 24-летняя пассажирка отделались ушибами и от госпитализации отказались.

А вот вечером 13 июля 27-летний водитель «Рено Логан» так разогнался по улице Химиков, что не справился с управлением и врезался в столб. От удара машина перевернулась.

- В результате ДТП водитель от полученных травм скончался в больнице, - сообщают печальные новости в ГУ МВД по региону.

Уже ночью – с 13 на 14 июля – еще одно серьезное ДТП произошло в Красноармейском районе Волгограда. Три друга возвращались домой на «Митсубиси». За рулем был 21-летний парень. Это он не справился с управлением и на полном ходу врезался в фонарный столб. Благо, все остались живы. Но все трое – водитель и его друзья-пассажиры 20 и 21 лет – оказались с травмами в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU