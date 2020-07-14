2020-07-14T09:33:27+03:00
Общество

В Дубовке ввели особый режим из-за фекалий, затопивших городок

В городе Волгоградской области длительное время не выкачивают септики
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В то время, когда в Волгоградской области все еще сохраняется опасная обстановка из-за коронавируса и всех обязывают неукоснительно соблюдать санэпиднормы, город Дубовка утопает в фекалиях. Жители, доведенные до отчаяния, вышли на митинги с требованием к властям решить проблему. После дождя канализационные септики переполнились и вся эта «смесь» потекла по улицам.

- Септики ежедневно наполняются, и решить эту проблему мы самостоятельно не можем. Помогите! – уже буквально кричат дубовчане.

А началось все с того момента, когда фирма в три раза повысила расценки на очистку септиков: с 400 рублей до 1200 рублей. Очистных сооружений в Дубовке нет, хотя еще в 2011 году было вынесено решение суда, по которому в городе обязаны были их построить. Но до сих пор это решение не исполнено. Раньше откачкой септиков занимались несколько местных предпринимателей, вывозили отходы на фильтрационные поля. Но и эти поля оказались под запретом для слива жидких отходов. Местные власти подписали договор с волгоградской компанией, которая имеет лицензию на проведение подобных работ. Именно она и взвинтила цены.

Сегодня эта проблема буквально выплескивается наружу, угрожая Дубовке вспышкой новых инфекционных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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