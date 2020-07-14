2020-07-14T08:39:17+03:00
Происшествия

Под Волгоградом из-за молнии сгорело поле пшеницы

Огонь уничтожил 20 гектаров урожая
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Погода в этом году стала настоящим испытанием для волгоградских аграриев: то жара, то гром и молнии.Погода в этом году стала настоящим испытанием для волгоградских аграриев: то жара, то гром и молнии.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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В этом году волгоградским аграриям приходится нелегко: погода испытывает их и урожай на прочность. То поля горели из-за аномальной жары, а вчера, 13 июля, виной пожара на поле стала… молния. Выгорело 20 гектаров.

К вечеру, как и обещали синоптики, до Волгоградской области добрался грозовой циклон. В южных районах прошел ливень, с громом и молниями. Один из разрядов и угодил в пшеничное поле.

Сообщение о том, что горит поле с пшеницей, поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы примерно в 18.57 из Серафимовичского района. ЧП произошло в хуторе Фомихинский.

- На тушение пожара выехали пожарные расчеты ДПК хутора Большой. Полчаса они тушили огонь и только к 19.26 ликвидировали возгорания, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону. – Обошлось без жертв и пострадавших.

Пострадал разве что фермер, который из-за аномальной погоды остался без урожая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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