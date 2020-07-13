В Волжском риелтор продал квартиру клиента и сбросил хозяина с обрыва

13 Июль 2020 2020-07-13T17:35:11+03:00

Риелтор решил избавиться от клиента, когда узнал, что у мужчины нет ни близких, ни родных людей. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Эта жуткая история началась в Волжском с того, что 43-летний местный житель решил продать свою квартиру и уехать навсегда в Эстонию. На вырученные от продажи жилья деньги от планировал купить автомобиль, а оставшиеся отложить на переезд. Чтобы провернуть задуманное, обратился за помощью к 26-летнему риелтору. Но у молодого человека созрел другой план. Узнав, что у клиента нет ни родных, ни близких, он решил избавиться от него.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, риелтор, как и обещал, продал квартиру. За 1,1 миллион рублей купил внедорожник, а оставшиеся 330 тысяч рублей должен был вернуть вместе с машиной волжанину. Но вместо этого повез его в село Киляковка Среднеахтубинского района. Там по надуманным предлогам забрал у него паспорт и телефон, потом подвел к крутому обрыву и столкнул мужчину вниз.

- Полагая, что клиент погиб, обвиняемый уехал на внедорожнике с его деньгами. По дороге он выбросил телефон и паспорт потерпевшего, - уточняют в прокуратуре.

Но волжанин выжил. С многочисленными травмами он смог добраться до дороги, где ему помог проезжающий мимо водитель.

Расследованием этого запутанного дела занимались следователи Волжского отдела СУ СК по региону.

- Задержанного обвиняют по трем статьям: «покушение на убийство, сопряженное с разбоем», «разбой с причинением тяжкого вреда здоровью» и «похищение паспорта». Свою вину он полностью признал. Прокуратура утвердила ему обвинительное заключение и направила дело в суд. Ожидать суда он будет под стражей. Грозит ему до 20 лет колонии, - сообщают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU