МЧС предупреждает: на юге Волгоградской области ожидают ливни с грозой и градом

13 Июль 2020 2020-07-13T16:56:45+03:00

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Сегодня, 13 июля, в ГУ МЧС по Волгоградской области опять выдали прогноз о неблагоприятных погодных условиях. Обещают ливни, грозу, град и сильный ветер. Но, судя по всему, до Волгограда дожди опять не дойдут.

Третий день жители областного центра жду обещанную синоптиками грозу, но на небе появляются лишь редкие облака, а столбик термометра не опускается ниже тридцати градусов. Сегодня опять обещают ливни. Правда, циклон вновь пройдет лишь по южному краю Волгоградской области. По сообщениям Волгоградского Гидрометцентра, вечером 13 июля (с период с 16.00 до 18.00 с сохранением до конца суток), а также 14 и 15 июля в области пройдут сильные ливни. Местами с грозой и градом. При этом в пик непогоды порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду.

Ключевое слово здесь – «местами». Если верить радарам, грозе порадуются в Котельниковском, Октябрьском, Суровикинском и Чернышковском районах, чуть зацепит циклон Клетский и Серафимовичский районы. Дожди пройдут также в Камышинском, Николаевском и Палласовском районах. Дойдет гроза и в Михайловку, возможны осадки и во Фролово.

В Волгограде же температура воздуха по-прежнему будет держаться на отметках +24...+26º ночью и +28...+30 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU