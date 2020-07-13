В Волгограде кавказец устроил «разливной» бизнес горного суррогата

13 Июль 2020 2020-07-13T16:14:20+03:00

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В Волгограде поймали еще одного бутлегера. На этот раз бизнес на паленых спиртных напитках устроил 36-летний уроженец Краснодарского края. Он решил продавать в Волгограде «родные» вино, чачу и коньяк.

- Мужчина приобретал спиртное в Краснодарском крае и реализовывал продукцию на розлив в 8 торговых точках, расположенных в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Дзержинском районах. При этом лицензии на торговлю спиртным у него не было, - рассказывают в ГУ МВД по региону.

У горе-бизнесмена изъяли 3 200 картонных коробок с бутылками (с алкоголем) по 10 литров каждая. Общая стоимость товара – более 1 миллиона рублей.

- На задержанного завели уголовное дело по статье "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере". Подозреваемый во всем признался. Сейчас избирают ему меру пресечения, - уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU