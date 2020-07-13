2020-07-13T15:47:46+03:00
Общество

Больше ста волгоградских гостиниц получат компенсации на профилактику коронавируса

Отелям компенсируют траты на дезинфекцию
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Гостиницы, отели, хостелы оказались в числе самых пострадавших от коронавируса. Сегодня они потихоньку открываются, но условия для работы в период коронавируса очень жесткие: бактерицидные лампы, дезинфицирующие средства… Чтобы поддержать эти заведения, Правительство РФ выделило из госбюджета 20 миллиардов рублей на компенсацию этих затрат для МСП и социально ориентированных некоммерческих организаций (гостиниц в том числе). Получат деньги только гостиницы, у которых не более ста номеров, и которые по состоянию на 10 июня 2020 были включены в единый перечень классифицированных объектов туриндустрии. В Волгоградской области таких 118 гостиниц. Владельцы этих отелей могут подать заявление на компенсации. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональном комитете по развитию туризма.

- Заявку можно подать через личный кабинет налогоплательщика в период с 15 июля по 15 августа 2020 года, - уточняют в Ростуризме.

Размер компенсации составит: 15 тысяч на первоначальные расходы и еще 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника (численность персонала будут брать по состоянию на май 2020 года).

ИСТОЧНИК KP.RU

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