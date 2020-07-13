2020-07-13T15:14:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Волгограде сворачивают палатки для коронавирусных пациентов

Наплыва больных с COVID-19 больше нет, и необходимость в этих «мобильных пунктах» отпала
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Такие палатки для первичного медосмотра коронавирусных пайциентов в апреле установили у 9-ти больниц. Сегодня в них уже нет необходимости.Такие палатки для первичного медосмотра коронавирусных пайциентов в апреле установили у 9-ти больниц. Сегодня в них уже нет необходимости.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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С каждым днем в Волгоградской области все меньше фиксируют новые случаи коронавируса. Число больных снижается, постепенно коронавирусные госпитали закрывают и больницы возвращаются к своему обычному ритму работы. Сегодня решили убрать и палатки первичного осмотра, которые в апреле экстренно поставили у госпиталей. К счастью, ними почти не воспользовались.

Напомним, их ставили на тот случай, если в больницы начнет поступать одновременно огромное число больных с COVID-19 или с подозрением на него. В них должны были осматривать поступающих, чтобы сократить время между доставкой в больницу на «скорой» и началом оказания профильной помощи.

- Всего в Волгограде было развернуто 11 таких «палаточных» пунктов медосмотров – у больниц №№ 1, 4, 5, 3, 12 и других медучреждениях. Так, у «восьмой» палатка была рассчитана на 6 пациентов и она очень выручила, когда в больницу стали поступать ежедневно по 10-20 человек с подозрением на коронавирус, - отмечают в региональном оперштабе.

И акцентируют на том, что в случае необходимости, эти палаточные пункты можно будет вновь оперативно развернуть у волгоградских больниц. Что позволит выиграть время и сократить время приема пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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