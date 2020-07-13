В Волгограде судят главу наркосиндиката, развернувшего 42 филиала по России

13 Июль 2020 2020-07-13T15:06:35+03:00

Этот уроженец города Новосибирск развернул в России целую наркоимперию. Теперь ему грозит вплоть до пожизненного за решеткой. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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В Волгограде под суд отправили 39-летнего жителя Новосибирска. Этот сибиряк организовал в России настоящую наркоимперию. Это он создал интернет-магазин по продаже «синтетики» и развернул со временем 42 филиала в регионах страны. Под его «началом» через сеть торговали наркотиками в Хабаровском и Приморском краях, в Якутии, Хакасии и Коми, в Пензенской, Новосибирской, Иркутской, Оренбургской и Волгоградской областях.

Четыре года – с сентября 2012 по март 2016 года - сибиряк управлял своей наркоимперией. Он распределял прибыль и занимался легализацией «грязных» денег. В общей сложности ему удалось так легально заработать свыше 18 миллионов 700 тысяч рублей. 16 июля 2018-го его задержали.

Два года следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области собирали доказательства и улики, ведь свою вину мужчина категорически отрицал.

- Следователи опросили более 280-ти свидетелей, в том числе из числа зэков, которые отбывают наказания в Якутске, Пензе, Новосибирске и Оренбурге. Изучили «тонны» конспиративной переписки. Провели свыше 300 экспертиз, таких как технико-криминалистическая, фоноскопическая, компьютеро-техническая, лингвистическая, психиатрическая и другие. Объем данного уголовного дела составил 141 том, - отмечают в региональном Главке.

В итоге следователи подтвердили причастность сибиряка к совершению 36 эпизодов преступной деятельности. У него и его подельников изъяли свыше 109 килограммов «синтетики», приготовленной на продажу. Еще 61 грамм нашли уже у купивших этот наркотик.

- Сегодня уголовное дело направили в Дзержинский райсуд Волгограда. Грозит обвиняемому от 20 лет лишения свободы вплоть до пожизненного, -уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU