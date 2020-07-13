2020-07-13T12:50:33+03:00
Спорт

Фонд Исинбаевой строит Волгограде еще одну большую площадку для workout

Спортплощадка появится на улице Невской
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Благотворительного фонда Елены Исинбаевой.Фото Благотворительного фонда Елены Исинбаевой.
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В центре Волгограда появится еще одна современная площадка для занятий воркаутом. Это будет особенный подарок от Благотворительного фонда имени нашей олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Во-первых, площадка очень большая – площадь составляет 840 квадратных метров. Во-вторых, можно будет не только упражняться workout, но и устраивать соревнования в командных видах спорта. Ведь эта площадка будет оснащена сеткой для волейбола, там же будут баскетбольные кольца, а еще всевозможные тренажеры.

Появится эта универсальная спортплощадка во дворе между домами №14 и 18-а по улице Невской.

- Уже в сентябре у волгоградской молодежи будет возможность поиграть здесь в волейбол и баскетбол, а также поупражняться workout, - приоткрывают завесу тайны в Благотворительном Фонде Исиньаевой. – Эта площадка станет еще одной отличной мотивацией для волгоградцев вести здоровый образ жизни! Приглашаем вас присоединиться к моде на здоровый образ жизни вместе с нами!

Исинбаева строит в Волгограде еще одну спортплощадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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