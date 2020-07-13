2020-07-13T10:58:49+03:00
Происшествия

Парень из Волжского содрал с волгоградца за интим-услуги 2,5 миллиона рублей

Молодой волжанин решил заработать на сутенерстве
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волжанин решил заработать на одиноких мужчинах, которые ищут проституток. Теперь ему грозит 10 лет колонии.Волжанин решил заработать на одиноких мужчинах, которые ищут проституток. Теперь ему грозит 10 лет колонии.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгограде полиция поймала 19-летнего афериста, который решил заработать на интимных услугах. Нет, он не сам их предоставлял. Он создал сайт, на котором одиноким мужчинам предлагал воспользоваться услугами проституток. Этот «юный сутенер» вел телефонные переговоры с клиентами и просил перечислять ему задаток на карту. Обещал, что как только деньги получит, к клиенту сразу приедет по указанному адресу красавица легкого поведения.

- Суммы задатков варьировались. Как только парень получал деньги, он блокировал клиента и больше не выходил с ним на связь, - добавляют в пресс-службе УМВД по Волгограду.

На его «удочку» мошенника попался и 23-летний житель Волгограда. В полиции не уточняют, какие «золотые» услуги обещали одинокому волгоградцу, но известно, что он перечислил этому аферисту-сутенеру 2,5 миллиона рублей.

- Еще в конце марта волгоградец впервые решил заказать у волжанина девушку легкого поведения. Раз перечислил деньги, второй раз… Каждый раз мошенник говорил, что денежный перевод не прошел из-за технического сбоя и просил перевести деньги повторно, - рассказывают в полиции преступную схему, по которой действовал аферист.

Парень обещал, что все деньги клиента зачислит на его счет, и будет у того большая любовь. И только сейчас, оставшись без денег и любви, волгоградец обратился в полицию.

Задержали горе-сутенера по месту жительства. На него уже завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Грозит ему за интимный бизнес до 10 лет колонии.

- В ходе обыска оперативники изъяли у него мобильные телефоны, сим-карты и деньги. Идет расследование, устанавливают возможных соучастников преступления и других потерпевших, которые по различным причинам не обращались в полицию, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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