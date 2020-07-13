2020-07-13T10:17:16+03:00
Общество

Еще 61 семья переедет из трущоб Волгограда в новые квартиры

Из аварийного жилья они переселятся в новостройки
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В новые квартиры переедут обитатели аварийных домов.В новые квартиры переедут обитатели аварийных домов.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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В этом году более тысячи жителей Волгограда и Волжского отметят долгожданное новоселье благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Вскоре еще 61 семья сменит свои квартиры в ветхих домах на новостройки. Переедут волгоградцы в строящиеся жилые комплексы в Кировском и Советском районах города. Специальная комиссия по переселению из аварийного фонда уже осмотрела новенькие квартиры и пришла к выводу, что они соответствуют всем требованиям, жилье уже с чистовой отделкой, плитами и сантехникой.

- Помещения приняты в муниципальную собственность и готовы для передачи будущим новоселам, - сообщили в облстрое.

Еще более двухсот квартир для переселенцев Волгограда застройщики должны сдать в этом году. В Волжском ранее приняли 31 квартиру для бывших обитателей трущоб. Как отмечают в областной администрации, регион выполняет все взятые на себя обязательства в рамках национального проекта. За шесть лет из разваливающихся домов должны переселить 11,4 тысячи жителей области. Обойдется это в семь миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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