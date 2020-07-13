Турбазу под Волгоградом оштрафовали за плохую дезинфекцию

Фото с сайта Центр "Афина".

В Волгоградской области сняли почти все ограничения по коронавирусу. Но при этом установили жесткие требования для открытых после карантина предприятий. Главное из которых – обязательная дезинфекция. Ведь коронавирус никуда не исчез, он лишь снизил темпы. Поэтому тех, кто нарушает условия работы, нещадно штрафуют. В числе таких нарушителей оказался и Центр отдыха и спорта «Афина», расположенный в Волго-Ахтубинской пойме (в поселке Колхозная Ахтуба).

Сегодня для многих волгоградцев местные турбазы стали единственной возможностью отдохнуть в период отпусков. Поэтому туда хлынули туристы. Сотрудники Роспотребнадзора приехали в «Афину», чтобы проверить, как соблюдаются там санитарно-эпидемиологические требования и выявили просто массу нарушений.

- При входе нет ни дозаторов с антисептиками, ни мест для обработки рук, ни даже дезинфицирующих салфеток. Не проводится ежедневная дезинфекция учебных классов и аудиторий. Не обрабатывают, как положено, мебель, оргтехнику и прочие поверхности. Даже места общего пользования моют плохо. По данному факту Роспотребнадзор возбудил административное дело. Суд, рассмотрев дело, признал владельца турбазы виновными и оштрафовал на 60 тысяч рублей, - сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора. - Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.