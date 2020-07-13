За убийцу волгоградского криминального авторитета МВД дает 1 миллион рублей

13 Июль 2020 2020-07-13T08:46:49+03:00

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В МВД РФ обращаются к россиянам за помощью в розыске особо опасного преступника – волгоградца по имени Владимир Шестерин. Его ищут уже много лет, так как подозревают, что именно он причастен к убийству криминального авторитета Станислава Галкина.

Произошло это еще в 2009 году. 26 октября, Шестерин с соучастниками убили волгоградского бизнесмена. На автомобиле «Мерседес Бенц» они подъехали к дому, где проживал Галкин, и в упор расстреляли его, когда он вышел во двор. Мужчина скончался, а преступники сбежали.

К сожалению, задержать по «горячим следам» убийц не удалось. Они умудрились скрыться. И с тех пор находятся в розыске.

В МВД России объявили вознаграждение за поимку Владимира Викторовича Шестерина – 1 миллион рублей.

Известно, что ему 43 года. Зарегистрирован он по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, село Заплавное.

- Шестерин был участником ОПГ, которая занималась организацией заказных убийств с использованием автоматического оружия на территории Волгоградской области. Если вам что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 02 (102) или 8 (495) 667-72-14, либо в дежурную часть - (8442) 30-43-45, - обращаются за помощью к волгоградцам в МВД РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU