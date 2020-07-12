Под Волгоградом сбили двух пенсионеров: один погиб

12 Июль 2020 2020-07-12T16:47:15+03:00

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Сразу два пенсионера попали под колеса лихачей в Волгоградской области 11 июля. Первая авария произошла около девяти часов утра в Камышинском районе на трассе «Камышин-Воднобуерачное». 43-летний водитель «Лады» ехал в сторону районного центра. На 11-ом километре на дорогу вышел 85-летний пенсионер. Пешеходного перехода там не было. Водитель не заметил дедушку и сбил его. Тот скончался на месте от полученных травм.

Второе дорожное происшествие случилось около одиннадцати дня в Быковском районе. Тут 55-летний мужчина на «ВАЗе» ехал по поселку и на улице Ленина при движении назад сбил 84-летнюю женщину.

-. В результате ДТП пешеход доставлена в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По всем фактам проводятся проверки, устанавливаются обстоятельства случившегося, а также степень вины водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU