Жертвой коронавируса стал 56-летний житель Быково

С начала пандемии в Волгоградской области от коронавиурса умерло 48 заболевших. Последней жертвой опасной инфекции стал 56-летний житель Быково. У мужчины диагностировали ковид после вызова «скорой». Оказалось, он уже пятый день болел, но пытался вылечиться самостоятельно. Состояние ухудшалось, лишь тогда зараженный обратился за медицинской помощью.

Его госпитализировали реанимационное отделение ГБУЗ «ГКБ №3». На тот момент у него развилась двусторонняя пневмония. Также у него было хроническое заболевание эндокринной системы, которое усложняло течение болезни.

- Несмотря на оказываемую медицинскую помощь в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе в условиях реанимации, пациент скончался от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе оперштаба.