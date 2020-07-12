Глава КФХ под Волгоградом незаконно присвоил земли пайщиков

12 Июль 2020 2020-07-12T12:22:41+03:00

Мужчина продал чужое имущество и заработал более пяти миллионов рублей

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Уголовное дело в отношении 40-летнего главы КФХ из Котовского района по факту мошенничества в скором времени рассмотрят в суде. Мужчину обвиняют в присвоении чужой земли незаконным путем. Он стал владельцем нескольких паев общей стоимостью более пяти миллионов рублей.

Преступление фермер совершил в 2018-2019 годах. Он предложил местным жителям из Котовского и Жирновского районов сдать ему в аренду земли для обработки. Взамен обещал до тонны зерновых культур. На сделку согласились 9 пайщиков – все пенсионеры. Правда, на деле все они оказались обмануты.

- В действительности он подал нотариусу документы на оформление доверенностей на право распоряжения, отчуждения принадлежащих селянам земельных участков, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге земли перепродал, людям ничего не возместил. Пайщики обратились в полицию. Сейчас главе КФХ грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU