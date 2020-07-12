2020-07-12T11:25:23+03:00
Происшествия

Мама отошла на минуточку: под Волгоградом в детском бассейне утонула 2-летняя девочка

Малышка осталась без присмотра взрослых и захлебнулась
Юлия Данильченко
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Девочка утонула в бассейне.Девочка утонула в бассейне.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Ужасная трагедия произошла в одном из населенных пунктов Новониколаевского района: вечером 11 июля в детском бассейне утонула 2-летняя малышка. Мама девочки была рядом, она занималась домашними делами. Ребенку набрала немного воды – около 30 сантиметров. Женщина отвлеклась всего на минуточку. Дочь притихла, и она подбежала к бассейну: кроха уже нахлебалась воды и не подавала признаки жизни.

Родители пытались реанимировать дочь, затем отвезли ее в больницу. но врачи не смогли спасти ребенка.

- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Волгоградцев просят быть бдительнее: жизнь и здоровье детей зависит только от взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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