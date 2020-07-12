Под Волгоградом через балку Лог построили мост

12 Июль 2020 2020-07-12T10:22:12+03:00

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В Еланском районе достроили путепровод через балку Лог: теперь жители села Новодобринка смогут доехать до трассы и добраться до районного центра. Люди ждали этого момента около двух лет. В 2018 году из-за сильного паводка предыдущий деревянный мост, который за 30 лет ни разу не ремонтировали, пришел в негодность. До настоящего момента подрядчик работал над новым объектом. Длина путепровода – почти 40 метров.

- Конструкция путепровода и увеличение высоты моста позволят избежать возможных подтоплений в период весеннего половодья, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Отметим, что в Еланском районе в 2019-ом построили мост через реку Вязовка. Его «предшественник» был в аварийном состоянии. Так в регионе реализуют проект «Мосты и путепроводы».

ИСТОЧНИК KP.RU