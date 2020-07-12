Волгоградцев ждет аномальная жара, которую сменят дожди и грозы

12 Июль 2020 2020-07-12T10:58:53+03:00

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Волгоградское лето всегда жаркое, а в этом году особенно. Температуры держатся на отметке «плюс сорок» в тени, и лишь иногда в город-герой приходят прохладные ночи. Новая неделя даст волгоградцам возможность искупаться в теплой воде и понежиться на солнце, а затем насладиться дождями.

В понедельник, 13 июля, ожидается +39 градусов днем и +25 ночью, а вот уже во вторник будет всего +30, синоптики обещают облачность, дожди и грозы. В среду при +28 возможны осадки. При этом ГУ МЧС по Волгоградской области предупреждает о сохранении чрезвычайной пожароопасности в эти дни (5 класс горимости леса). Вообще в летний период разумное поведение во время отдыха на природе актуально всегда

Спасатели, которым приходится тушить ландшафтные и лесные пожары из-за брошенного окурка, очень просят людей быть ответственными. Не стоит разводить огонь на природе. Это запрещено. Существуют зоны отдыха, где соблюдаются все меры безопасности и стоят мангалы. При отдыхе не нужно избавляться от мусора методом его сжигания – лучше выбросить в мусорный контейнер.

ИСТОЧНИК KP.RU