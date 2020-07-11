В Волгоградской области построят новый детский сад

11 Июль 2020 2020-07-11T17:07:38+03:00

Через два года новые садики в регионе смогут принять еще более двух тысяч малышей. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Чтобы молодые мамы могли как можно скорее выйти на работу после рождения детей, необходимо куда больше детских садов, чем есть сейчас в Волгоградской области. Поэтому в регионе строят новые садики. Через год еще один детсад для 220 ребят появится вскоре в городе Урюпинске в рамках нацпроекта «Демография». Подрядчик уже определен, с ним заключили контракт. Строители приступают к работе.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомстрое, новый садик в Урюпинске будет трехэтажным. Снабжать здание теплом и горячей водой будет собственная котельная. Срок сдачи объекта подойдет через год – в третьем квартале 2021-го. Детей будут готовы принять 12 групп, треть из них ясельные. Также в детском саду предусмотрены медкабинет, спортзал, пищеблок, и музыкальный класс. Обустроят для малышей и площадку для прогулок.

Всего же в ближайшие два года в регионе должны построить еще 16 детсадов для более чем 2300 малышей. При этом в садик смогут пойти 725 волгоградцев до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU