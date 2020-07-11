Раскрыта тайна гибели группы Дятлова

11 Июль 2020 2020-07-11T14:56:32+03:00

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Много лет трагическая история группы Дятлова, таинственно погибшей на перевале в горах Урала, бередила умы исследователей. Журналисты вели расследование, пытаясь понять, что же стало причиной гибели девяти туристов, и что там произошло. «Комсомольская правда» стала инициатором прокурорской проверки. И вот стали известны ее итоги. Сайт kp.ru обнародовал результаты: участники похода на перевале Дятлова погибли из-за снежной лавины. По словам эксперта-юриста Андрея Курьякова, сыграли фатальную роль и другие факторы, в том числе тяжелые травмы и лютый мороз.

Напомним, в роковой поход студенты во главе с Игорем Дятловым отправились зимой 1959-го. Сгинули тогда все девять человек. Версий произошедшего за эти годы выдвигали множество, вплоть до самых загадочных и невероятных.

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Маршрут, версии, следствие (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU