В массовой аварии в Волгограде пострадали три женщины

11 Июль 2020 2020-07-11T12:12:06+03:00

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Сразу три автомобиля попали в ДТП в эту пятницу в Ворошиловском районе Волгограда. Две «Лады» и иномарка столкнулись днем на Второй продольной напротив магазина «Заречный». Ехавший по улице Рабоче-Крастьянской в южном направлении Nissan Sunny врезался в «Ладу Ларгус». Получившая удар отечественная легковушка затем «поцеловалась» с попутной «Ладой Гранта». По предварительной информации, 28-летний водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию на дороге. Движение на главной магистрали Волгограда вскоре восстановили, а вот три женщины оказались в результате этой аварии в больнице.

Как сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД России по региону, все пострадавшие в этой аварии – пассажиры иномарки. Различные травмы, ссадины и ушибы получили ехавшие в Nissan Sunny 47-летняя женщина, а также 29-летняя и 18-летняя девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU