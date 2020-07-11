2020-07-11T11:14:24+03:00
Общество

У волгоградцев полтора телевизора на семью

Волгоградстат подсчитал обеспеченность жителей области бытовой техникой и электроникой
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Телевизор - непременный атрибут современной квартиры, хотя некоторые переходят на проекторы.Телевизор - непременный атрибут современной квартиры, хотя некоторые переходят на проекторы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прошли те времена, когда покупка нового телевизора, да еще цветного, было целым событием. Сейчас в домах волгоградцев в разы больше самой разной бытовой техники и электроники, модных и не очень гаджетов, которые помогают облегчить быть и скрасить досуг. Как оказалось, органы статистики ведут учет обеспеченности населения техникой, правда, называют ее «предметами культурно-бытового назначения длительного пользования». Согласно опросу, в 2019 году на каждую волгоградскую семью приходилось больше полутора телевизоров и больше 2,5 мобильника.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате, обеспеченность жителей Волгоградской области техникой достаточно высокая. Так на сто семей в среднем имеется 109 холодильников, в каждой второй семье два и более телевизора (1,57), а вот стиральных машин оказалось в основном по одной (1,01). Компьютеров, планшетов и ноутбуков в каждой пятой семье тоже больше одного, в среднем – 1,19. Правда, после коронавирусной весны, когда работать и учиться пришлось на удаленке, многие родители нашли средства на то, чтобы купить еще один компьютер, чтобы у детей была возможность нормально учиться. Что касается мобильников, то в одной волгоградской семье имеется в среднем 2,56 телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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