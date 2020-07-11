В четырех районах Волгограда отключат горячую воду в середине июля

11 Июль 2020 2020-07-11T09:50:05+03:00

Горячей воды у волгоградцев не будет от 10 до 14 дней. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

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Жители Волгограда с мая пользуются электрическими водогрейками, или греют воду чайниками из-за плановых ремонтов теплосетей. В середине июля отключат горячую воду еще в четырех районах Волгограда. В график отключений с 13 по 17 июля 2020 года попали частично Кировский, Советский, Центральный и Краснооктябрьский районы города. Жителям попавших в список на этой неделе домов придется обходиться без горячей воды от 10 до 14 дней. Самые масштабные отключения ожидают жителей Краснооктябрьского района.

На Красном с 13 по 23 июля 2020 останутся без горячей воды многоэтажки в кварталах от улицы Вершинина до Мамаева кургана, чуть позже – с 14 по 24 июля придет очередь жителей домов от проспекта Металлургов до улицы Титова. В Кировском с 16 по 29 июля отключения затронут шесть домов в Военном городке и еще три дома на улицах Козака, Минина и 64-й Армии. С 17 по 28 июля в графике отключений горячей воды дома Советского района в районе СХИ. А жители одиннадцати улиц заполотновской части Центрального района Волгограда будут купаться в тазиках, начиная с 14 июня 2020 года.

Как рассказали «КП-Волгоград» в компании «Концессии водоснабжения», в мае - июне отключения горячей воды были менее продолжительными. В Волгограде проводили гидравлические испытания теплосетей, по итогам которых пришлось заменить 11 километров прохудившихся трубопроводов. Теперь же коммунальщики начали плановый ремонт котельных и ЦТП. Такие работы невозможно провести без отключений горячей воды.

Смотрите полный график отключения горячей воды в июле 2020 года в Волгограде (список адресов).

ИСТОЧНИК KP.RU