В Волгограде в ДТП пострадала 9-летняя велосипедистка

11 Июль 2020 2020-07-11T08:53:50+03:00

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Сразу два юных велосипедиста оказались под колесами автомобилей в эту пятницу в Волгоградской области. Утром в центре Волгограда 38-летний мужчина за рулем «Лады Приора» на перекрестке улиц Коммунистической и 7-й Гвардейской сбил девочку. Водитель поворачивал, ему горел зеленый, а 9-летняя школьница на велосипеде в это время переезжала проезжую часть по пешеходному переходу. От удара автомобиля ребенок с велосипедом оказались на асфальте. Девочка получила ранения, сейчас она в больнице.

А в третьем часу того же дня в одном из дворов Волжского произошло ДТП с участием 12-летнего подростка на велосипеде. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, Opel Meriva под управлением 49-летней волжанки наехал на школьника на внутриквартальном проезде по улице Пушкина. Мальчик получил многочисленные ушибы и травму головы. С места ДТП его также увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU