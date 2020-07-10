МЧС предупреждает волгоградцев: к выходным вернется аномальная жара

10 Июль 2020 2020-07-10T17:01:38+03:00

И лишь на юге Волгоградской области местами пройдут дожди и грозы

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Не успели волгоградцы порадоваться прохладе и небольшому дождику, который чуть остудил раскаленную под пеклом солнца землю, как аномальная жара возвращается. В волгоградском ГУ МЧС уже предупреждают: выходные – 11 и 12 июля – будут горячими. Очень горячими.

- По сообщениям Волгоградского Гидрометцентра, в северных районах области температура воздуха днем будет достигать +28...+33º, местами до +37 градусов. Сохранится режим чрезвычайной пожароопасности. На юге отдельных районах кратковременные дожди и даже грозы. Порывы ветра местами при грозам могут достигать 13-18 метров в секунду, - предупреждают волгоградские спасатели.

Причем ветер в южных районах будет дуть северный и достаточно прохладный. Потому и столбик термометра там ночью опустится местами до +12...+17 градусов, а днем не поднимется выше тридцати градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU