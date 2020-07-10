2020-07-10T16:40:42+03:00
Происшествия

15 лет на троих: суд отправил в колонию волгоградцев, ограбивших и задушивших соседа

Мужчины украли 130 тысяч рублей, после чего убили жертву и сожгли тело вместе с домом
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Убил соседа старший приятель, два друга помоложе - избили и украли 130 тысяч рублей. За решетку отправили всех троих.Убил соседа старший приятель, два друга помоложе - избили и украли 130 тысяч рублей. За решетку отправили всех троих.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Суровикинском районе на скамье подсудимых оказались три приятеля. Старшему из них 41 год, среднему – 32, а младшему – всего 20. И все они проходят по одному уголовному делу. Это они с особым цинизмом и жестокостью ограбили и убили своего друга-соседа, а чтобы замести следы еще и сожгли его тело вместе с домом. За что и получили они 15 лет колонии на троих, каждый по заслугам. Подробности преступления «КП-Волгоград» рассказали в областной прокуратуре.

Это произошло в марте 2019-го. Приятели узнали, что у соседа появилась крупная сумма денег – 130 тысяч рублей. И задумали они его ограбить. Старший, чтобы выманить жертву из дома, пригласил его к себе на застолье. В это время сообщники отправились в соседский дом. Выяснив, что деньги мужчина носит с собой, остались поджидать его. И едва хозяин переступил порог своего дома, как на него напали. Избили, деньги забрали. Казалось бы, дело сделано. Но нет.

Ночью с 10 на 11 марта старший из приятелей вернулся в дом к жертве. ОН накинул петлю на шею мужчине и задушил. После чего подпалил дом.

- 32-летний и 20-летний подсудимые свои вину признали. Старший – лишь частично. Суд приговорил 41-летнего преступника к 10 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 3 месяца. Среднему дал 3,5 года колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 6 месяцев. Младшему - 1 год 8 месяцев колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - уточняют в пресс-службе облпрокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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