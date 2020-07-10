Еду на форум уже как резидент: музыканты и волонтеры представят Волгоград на «Тавриде»

10 Июль 2020 2020-07-10T16:20:08+03:00

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Арт-кластер «Таврида», несмотря на пандемию, ждет гостей, и конечно не обойдется без делегации от Волгограда. Как рассказали "КП-Волгоград" в областном комитете образования, науки и молодежной политики, летом и осенью на форуме организуют 10 смен, участники которых будут творить и общаться в формате антишкол. Если работа волгоградских ребят понравится жюри, у них есть шанс выиграть продюсерское сопровождение, попасть на стажировку или стать участником разных арт-проектов не только страны, но и международных.

В первую смену пройдет встреча резидентов «Тавриды» в регионах России и активных участников форума. Резидентом от Волгограда будет Денис Стрельников.

- Я очень рад быть участником арт-кластера. Мой путь начинался в 2018 году, когда я поехал на «Тавриду» как музыкант (я пишу позитивный рэп) и просто влюбился в этот форум. Когда появилась программа кадрового резерва, я подал заявку и успешно прошел отбор. Интересно оказаться на форуме уже не как музыкант, а как резидент. Мои творческие способности оказались совместимы с организаторской деятельностью, - рассказывает Денис.

Волгоградская команда волонтеров сможет пройти практику, поучаствовав в арт-кластере. Это платформа для реализации творческой молодежью своих идей в культурной сфере. Ребят ждут на "Тавриде с 10 июля. Закончится форум в октябре. И, конечно, впервые придется соблюдать столь строгие меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU