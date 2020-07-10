В пяти районах Волгограда отключат свет 13 июля

10 Июль 2020 2020-07-10T16:33:35+03:00

Света не будет от двух до восьми часов. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В выходные волгоградские энергетики сделают небольшой перерыв, а в начале следующей недели вновь продолжат заниматься плановыми ремонтами. В понедельник отключат снова отключат свет в пяти районах Волгограда. В графике отключений на 13 июля 2020 значатся Советский, Ворошиловский, Дзержинский, Кранооктябрьский и Тракторозаводский районы. Придется изнывать от жары без возможности охладить помещение и сидеть с потекшими холодильниками жителям отдельных кварталов. Где-то в течение дня отключат электричество всего на пару часов, а где-то дома обесточат на весь день – с 9.00 до 17 часов. В основном зацепит частный сектор. Многие дома уже попадали ранее под отключения. Список большой - изучайте внимательно.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, 13 июля 2020 года в Дзержинском районе Волгограда обесточат следующие улицы: Новодвинская, 38-54, бульвар 30-летия Победы, 6 и 16; Московская, 6а; в частном секторе – Закарпатская, 7-29; Великолукская, 7-39, 10-42; Береславская, 2-44, 1-41; Водораздельная, 12-44; Новосокольническая, 53 и 55; Лекарская 1-39, 4-46; Продольная, 70, 72; Ползунова, 1-9; Новосельская, 35-41, 38-48; Хуторская, 11 и 12. Везде свет отключат с 9 до 17 часов.

В Краснооктябрьском в это же время без электричества останутся жители пяти улиц «частника»: Черниговской, 80-96, 67-81; Летной, 44-56; Телефонной, 16-22, 9, 11; Былинной, 2-16; Созидательской, 31-41; а также переулка Черниговского, 1-8.

Всего на пару часов в промежутке с 9 до 17 часов 13 июля останутся без подзарядки и возможности воспользоваться бытовой техникой жители частного сектора Советского района. В графике на этот день улицы: Абоянская, 1-4; Фомина 1,3, 5-15, 6, 8, 8а; Мушкетова, 2, 2а-36, 1, 1а-39, 41-89, 38-70; Транспортная, 2-6, 3; Каляева, 4,6; Кирова, 1, 2, 3, 3а, 4, 5; Колхозная, 1-13, 2-18, 25; ЛЗС, 1-12, 2-24, 3, 10, 12; Палиашвили, 1-99, 2-64, 101-133а, 66-84, 135-205, 86-150; Песчаная, 1б, 2г, 3, 5, 7а; Совхозная, 2а-10, 3; Школьная, 1-5а, 2-12; Ольховская, 1-11, 4; а также переулок Ольховский, 2-6.

Тракторозаводский район 13 июля попадет под отключения электричества с 9 до 17 часов, в списке улицы: Рыкачева, 22, 24; Луговского, 1, 5; Вильнюсская 1-45, 2-40; Самаркандская, 1-39, 2-42; Падунская, 1-25; Электрогорская, 6-10; Мценская, 3-9, 2-10; Ярцевская, 1а-11, 8-22; Новая, 2а-26; Шатурская, 1-17; Узловая 1-17/1, 2-14а; Типографская, 2; Ломоносова, 1-11, 4-8а; переулок Ломоносова, 2-6.

В Ворошиловском в понедельник света не будет всего два часа на улицах частного сектора по адресам: С.Филиппова, 37-65, 36-38; Череповецкая, 60/2, 62, 76-92; Котлубанская, 86а-94а; Лужская, 15-37, 32-48; Ашхабадская, 21-43, 26-52; Чонгарская, 29-53, 28-60; Ставропольская, 70а-90, 67, 69, 73; Читинская, 2-8; Ленкоранская, 52-58, 64-80, 61-69; Елисеева, 51-71а, 78-86; Чембарская, 28-34, 71а, 73; переулок Рыбинский, 16а,17,19. Точное время, когда обесточат дома неизвестно. И на весь день с 9 до 17.00 отключат электричество на улицах: Азизбекова, 1-23; Панина, 1/2а-1/12, 2, 2А, 2Б, 2В-20; Саранская, 147-156, 160-172; Саврасова, 1-9, 2-12; Карпинского, 1-11; Диккенса, 1-11, 2-12; Мицкевича, 12; Елецкая, 161, 167, 169; Новоузенская, 94-98; Долгорукого, 28А; Яблочная, 1-25/3, 2-38/2.

ИСТОЧНИК KP.RU